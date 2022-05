Hijo de Luisa W enterneció las redes coqueteándole a otra niña

La creadora de contenido Luisa Fernanda W comparte constantemente en sus redes sociales contenidos de moda, belleza, de humor y algunos pocos de su vida en pareja y familiar. Sin embargo, son estos uno de los favoritos de sus más de 17,1 millones de seguidores, según se puede apreciar en la interacción que alcanzan respecto a otros contenidos de la antioqueña.

Como muestra de ello está su más reciente ráfaga de historias en Instagram, donde compartió con ternura "el primer amor de su hijo Máximo" por la hija de Nanis Ochoa. Según se puede apreciar en el clip, el pequeño se acerca coquetamente a la niña para tomarla de la mano e intentarse ir con ella, pero por si esto fuera poco para alguien de su edad, comienza a reirse emocionado y a acercarse por su propia cuenta para darle un besito.

"Aaaahh, ay no, ¿ahh? dale un beso, un besito" le dicen Luisa y Nanis al pequeño al ver su cercanía a la pequeña y este sin reparo alguno se acerca para cumplir a la petición a lo que ambas quedan impactadas por su reacción, tanto así, que Luisa se atrevió a afirmar que ese era su primer amor: "habláme de eso, su primero amor", expresó.

Este tierno clip fue rápidamente compartido y viralizado por diversas páginas de entretenimiento digital donde los comentarios entre risas y elogios por parte de los internautas no tardaron en llegar.

"Que ternura por Dios", "jajjaja esa cara tan picarona", "yo me atrevería a decir que sacó las mañas del papá, su cara coqueta", "será un Giraldo o un cataño?", "que niño tan inteligente y coqueto por Dios, esas risas y caras que hace nonono pa' comerselo" y "demasiado tierno", fueron algunos de los comentarios.

Desde hace varias semanas que la creadora de contenido Luisa Fernanda W viene siendo tendencia por las fuertes sospechas de embarazo que han surgido tras los cambios anímicos y físicos que ella misma a reiterado sentir y por los "antojitos" y cambio de look que está repitiendo de su embarazo con Máximo.

Tras varios días con el tema en silencio y la notable ausencia de sus contenidos habituales, la también empresaria quiso explicar parte de las razones y entre ellas, anticiparía la gran noticia de su embarazo, que muchos quieren escuchar, según lo interpretaron sus seguidores.

"En unos días les voy a contar algo súper chévere que les quiero contar y esa es la razón por la cual no he estado haciendo videos tan seguidos como les estaba haciendo hace un mes, pero bueno, se los quiero contar, denme un brake, un tiempito para saber cómo contárselos y y nada, se los agradezco, de verdad que gracias por apoyarme tanto", dijo la antioqueña.

Finlalmente, la paisa añadió que llevaba casi un mes sin hacer ejercicio, por un proceso que estaba viviendo, ¿embarazo?

"Llevo más de un mes sin hacer ejercicio, que no me pasaba hace mucho y mucha gente me ha criticado, "Luisa estás muy flaca, estás muy delgada" pero nadie sabe por lo que estoy pasando...bueno, les contaré", concluyó.