Luisa W explica que su hijo está enfermito y muestra su frustración por ello

La influenciadora colombiana Luisa Fernanda W, quien tiene un hermoso bebé con el cantante y actor Pipe Bueno llamado Máximo, se mostró preocupada frente a sus seguidores porque su hijo está enfermo y no ha querido comer.

La creadora de contenido habló mientras le daba el ‘tete’ a su bebé y contó que ella no conocía un nivel de frustración tan alto como el que ha vivido desde que es mamá y Máximo no quiere comer.

Luisa muestra un video en que trata de darle a Máximo su comida favorita, las pastas, pero que él no las recibe y se pone a llorar.

“Es horrible el nivel de frustración cuando los niños no quieren comer, o sea es como que… es un nivel de frustración que se desbloquea, un nivel de frustración que uno no conocía, pero bueno, o sea le insistí de todas las formas, logró comer un poquito como cuatro o cinco cucharadas, pero bueno eso como que ah listo, por lo menos comió algo de proteinita, un poquito de carbohidrato y ya luego pidió tete, eso sí tete” explica Luisa con un poco de sarcasmo porque el bebé sólo le recibe tetero y eso no es que le agrade mucho.

Finalmente, la influencer se muestra un poquito más tranquila al ver que su bebé ya está jugando y explica que no le gusta obligarlo a comer.

“Y está enfermito, entonces ayer estuve perdidita porque estuve todo el tiempo con mi gordito haciéndole los remedios para que se me cure porque está agripadito, con tos […] Ahí Máximo comió un poquito y ya le cambió el semblante, ya está jugando, haciendo desorden, pero bueno eso es como que me alegra un poquito porque desde ayer no me había querido comer muy bien, o sea no había querido desayunar y eso es ay no qué sentimiento tan horrible cuando no quiere comer, pero pues tampoco me gusta obligarlo pues porque se poner a llorar”.