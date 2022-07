“Con usted han trapeado el piso”, Lowe León le respondió a la mamá de la Valdiri

El cantante Lowe León no tardó en contestarle a Carmen Valdiri, la madre de la influenciadora Andrea Valdiri, luego de que reaccionara a las declaraciones del artista junto a su abogado sobre el proceso legal que atraviesa sobre su paternidad de la pequeña Adhara.

En su publicación detalló que él nunca ha querido estar lejos de la niña y reveló que la empresaria aceptó hacerle la prueba de ADN a la bebé.

Tras conocer su reacción, el cantante no tardó en contestarle y lo hizo por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde suma más de un millón de seguidores.

“El examen de conciencia se lo tiene que hacer usted, usted y su familia negaron mis llamados para saber de la niña ¿por qué nunca me dieron información? No hablemos de tratar mal cuando con usted han trapeado el piso miles de veces y respecto a lo de mi mamá fue algo similar a la violencia que vivió su hija. Me imagino que esta parte no la entiende ¿no? Vaya busque información al bienestar familiar y corrobora lo que le digo. No hable de lo que desconoce. Si usted todavía vive resentida con la vida y lo que le hicieron, no pretenda hacerle un daño a un ser inocente hablando mal de su papá”, expresó.