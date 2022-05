El mensaje de Lowe León a Liceth Córdoba por el día de las madres

En su cuenta de Instagram con más de 960 mil seguidores, el exnovio de Andrea Valdiri y cantante, Lowe León, celebró el día de la madre dedicándole unas bellas palabras a la madre de su bebé, Liceth Córdoba.

Lowe subió unas bellas fotos junto a su esposa cuando ella estaba en la etapa del embarazo y, en la descripción del post, dijo estar orgulloso de la labor de madre que ella ha llevado a cabo hasta ahora.

“Veo diariamente cómo te vas desenvolviendo con ese rol tan maravilloso que no enseñan en la escuela ni en ninguna universidad. Sin embargo, con amor; paciencia e inteligencia vas poquito a poco forjando un ciudadano ejemplar para nuestra sociedad. Piti y yo te amamos mucho y así todavía no pueda hablar, te manda a decir que te ama mucho. Eres nuestra columna vertebral Monita. ¡Feliz día de las madres! @licethcordobar” escribió el controversial cantante.

La abogada, quien recientemente le respondió a un internauta que le dijo ‘predicadora’, comentó la publicación de su esposo diciendo que ella conoció lo fuerte que es gracias a su familia.

Los comentarios y puyas acerca de la relación que tuvo Lowe con Andrea Valdiri y de la paternidad de Adhara no dejar de aparecer. Sin embargo, también hay internautas que defienden al cantante.

“A mí me da risa que la gente solo usa estos medios para echar más leña al fuego!! ¡¡Que les importa quién es el papa de Adhara!! ¡¡Dejen a la gente ser feliz como ellos quieran!! ¡¡Deseen les suerte y que cada pareja sea feliz en su matrimonio!! ¡Dios mío estamos muy mal! ¡Y me incluyo a mí también porque yo lo hacía hasta que se me metieron al rancho a mí y comprendí muchas cosas!” escribió una de las usuarias de esta red social.