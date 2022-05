Andrea Valdiri respondió a las fuertes acusaciones de Lowe León

Desde que se conoció que Andrea Valdiri se había dado una nueva oportunidad en el amor con el cantante Lowe León, las redes sociales estallaron de cientos de comentarios y mensajes positivos para la pareja.

La empresaria quedó embarazada y fruto de esta relación nació Adhara; sin embargo, esta historia no terminó como en un cuento de hadas, todo lo contrario, desde que se conoció que tomaron caminos diferentes la polémica incrementó.

De hecho, uno de los temas más controversiales es la paternidad de Adhara, pues según Lowe León Andrea está ocultado varias verdades; no obstante, la empresaria ha intentado apaciguar estos rumores con diferentes fotos y mensajes, dejando claro que él sí es el papá de la niña.

Hace unos días, el cantante nuevamente utilizó sus redes sociales para referirse a este controversial tema.

A lo largo del extenso mensaje que escribió el intérprete de ‘Tequilita’, lanzó fuertes afirmaciones en contra de la empresaria, y aunque en ningún momento la nombró, sus seguidores se percataron de que el mensaje iba dirigido a la también bailarina por algunos términos que utilizó como: “la famosa, apoteósica y millonaria”.

Por su parte, Andrea Valdiri no guardó silencio antes estas nuevas declaraciones y también se pronunció en sus redes sociales. “Volvemos y entramos al círculo vicioso”, inició diciendo la empresaria.

Cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, a ti no te cabe ni siquiera la palabra brujería en la boca, entonces no seas hipócrita que todos los días sacas una biblia, me hablas de ella y de repente también de hablas de brujería y si lo haces es porque la conoces