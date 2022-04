Lowe León publicó fuerte mensaje, al parecer, dedicado a Andrea Valdiri

El cantante Lowe León, ex pareja de la reconocida influenciadora Andrea Valdiri, publicó un fuerte mensaje en las historias de su cuenta oficial en Instagram, donde habla sobre una relación pasada.

Al parecer, Lowe León hace referencia a la entrevista de Andrea Valdiri que recientemente se publicó en un reconocido medio nacional, con relación a la historia de amor entre la barranquillera y el generador de contenidos Felipe Saruma, en la que se dieron a conocer otros detalles de la vida de Valdiri.

En la historia, Lowe habla además de Adhara -fruto de su relación con Valdiri-. El artista insinúa que la pequeña niña podría no ser su hija.

“He callado y no he dado detalles del por qué salí corriendo despavorido. Aprender a respetar a un hombre. Aquí quien ha vivido de la polémica, sexo, sudor y lágrimas has sido tú. Déjame la vida en paz y dile a la gente la razón verdadera del por qué te negaste a la prueba de ADN? No te preocupes que los seres humanos cuando crecemos buscamos respuestas. Es un reloj del tiempo que va en conteo regresivo”, escribió Lowe.

El cantante barranquillero asegura que hay una parte de la historia que no se conoce y pide que lo dejen en paz.

“Has tornado todo a tu favor como siempre lo sueles pero atacas porque saber que muchas personas ya han ido desvirtuando tu teoría. Habla claro o cierra el ciclo pero deja de hacerte la víctima y nombrarme como tu “Ex”.

Habla claro! Explícale a la gente porque cambiabas de número a cada rato, explica todos los momentos que viví con gente que se te aparecía en la madrugada a llevarte comida sabiendo que estabas conmigo. No quiero poner nombre a todas esas relaciones en las que te has metido con artistas, djs, futbolistas, empresarios extremadamente reconocidos y que no quiero ponerles nombre por no buscarme más enemigos.

Olvídate que existo y no me hagas desgastarme. Enfócate en tu nuevo hogar y pídele perdón a Dios de rodillas por todo lo que me has querido hacer”.