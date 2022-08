Lina Tejeiro revela cómo se sintió al conocer a Kai, el hijo de Greeicy

La talentosa y hermosa actriz colombiana, Lina Tejeiro, quien recientemente reveló una romántica videollamada que tuvo con Juan Duque, es considerada una de las mejores amigas de la cantante Greeicy Rendón.

Es gracias a esta fuerte amistad que Lina se siente como una tía de Kai, el hijo de Greeicy y que su encuentro fue tan amoroso, pues ella lo cargó y, mientras el bebé le sonreía, ella le decía cosas muy tiernas con una voz conmovedora.

Ahora bien, Lina volvió a recordar este lindo momento gracias a una dinámica de preguntas con sus seguidores en la que le preguntaron cómo fue ver a Kai por primera vez, a lo que ella contestó:

Y es que Lina, aunque no es muy amante de los niños, ha demostrado que con Kai tiene una conexión especial, pues se trata del hijo de su mejor amiga que considera incluso como su hermana.

En la dinámica, Lina también aprovechó para aconsejar a uno de sus seguidores que le confesó que quería devolver una infidelidad, algo que le pareció terrible a la actriz.

“Ay noooo, pa qué, pa qué, no, no se haga eso, no haga eso, no es necesario. La vida solita se encargará de que esa persona que te fue infiel asuma sus consecuencias, pero no tienes por qué devolverla, pa qué” expresó la famosa colombiana.