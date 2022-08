‘Amo a las mujeres’: Sara Corrales responde si le gustan las mujeres

La hermosa actriz colombiana, Sara Corrales, quien recientemente se sinceró y respondió si quería tener hijos, decidió contestar si le gustan las mujeres o no, pues uno de sus seguidores tenía esta duda.

En las historias de su cuenta de Instagram con más de 3 millones 200 mil seguidores, Sara decidió hacer una dinámica de preguntas con sus fans y uno de ellos le preguntó: ¿Te gustan las mujeres? A lo que Corrales respondió publicando una foto con una amiga y escribió:

“Amo a las mujeres! A las mujeres amorosas, llenas de luz para regalar, a las que dan su amistad sin medida, a las que cuidan su energía, las que aconsejan en lugar de criticar, a las que abrazan en lugar de herir, a las que salen adelante en lugar de quejarse, a las que ven a las demás mujeres como su equipo, no como su rival. A todas esas mujeres las amo sin medida. Pero soy heterosexual, me gustan los hombres [emoji de carita picando un ojo]” escribió la artista colombiana.

En la foto, Sara se ve muy hermosa y sensual, algo que es muy común en ella. Además, demuestra que sus curvas son de las más hermosas de las colombianas gracias al top que tenía puesto.

La cuenta de Instagram de chismes llamada ‘Rastreando famosos’ publicó la respuesta de Sara y muchos internautas aprovecharon para dar sus opiniones tanto acerca de la pregunta como acerca de la respuesta.

“Tan fácil que es decir no me gustan y ya”, “Ella se me está pareciendo mucho a Ninel Conde”, “Hubiera dicho no mera parla jajaja”, “Tijerita” fueron otros de los comentarios al respecto.