Greeicy Rendón confiesa un supuesto defecto de su hijo Kai

La cantante y bailarina caleña, Greeicy Rendón, quien recientemente enterneció las redes al cantarle Carmesí a su hijo, se mostró lista para iniciar la semana con su trabajo como cantante y su labor como madre.

En las historias de su cuenta de Instagram con más de 21 millones de seguidores, Greeicy empezó la semana saludando a sus seguidores y contándoles qué fue lo que hizo el pasado lunes festivo. Acompañada de su pequeño hijo Kai, la cantante aprovechó para revelar una posible intimidad de su hijo.

“Hola qué tal, hoy es martes, inicio de semana en Colombia, ya que ayer fue festivo, o sea un día maravilloso para los que nos hacemos los […] porque nos excusamos en una frase como ‘hoy es día festivo, hoy es festivo’. Mentiras, no, no, no, mentiras, no, ayer sí descansé, no hice nada laboral, estuve como parchada, relajada, lo necesitaba, es necesario in the life, in the mother life, okay? Pero ya empezó la semana, entonces claro ya, pues nada, ya adultos. Feliz semana, muchachos, dígale a la gente que feliz semana… mijo usted no crea, le da pecueca… ufff” explicó la cantante de la manera tan particular con la que siempre le habla a su hijo y a sus seguidores.