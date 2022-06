Entre lágrimas, Lina Tejeiro reconoció que terminó con Andy hace pocos meses

En las últimas horas la actriz llanera Lina Tejeiro compartió un emotivo video en su canal de YouTube, el cual publicó en cuatro fragmentos, donde habló desde sus sueños de infancia, hasta los desafíos más grandes que ha tenido que superar para estar donde está actualmente.

A juzgar por los comentarios y reacciones de los internautas, fue su cuarto capítulo el que más llegó al corazón de muchos para conmoverlos, por la dinámica que planeteó su manager Claudia Serrator, que en esta oportunidad fue la encargada de moderar la entrevista a su colega y entrañable amiga.

En este, Claudia comenzó a mostrarle una serie de fotografías de su circulo cercano, que de manera positiva o negativa han influido en su contrucción como persona. Fue allí, donde al ver algunos rostros, no pudo contener sus lágrimas y se sinceró frente a lo que siente por ellos.

Sus palabras no quedaron ahí y confirmó que su historia acabó hace muy poco, ya que ellos estuvieron juntos hasta marzo, intentando reconstruir lo que alguna vez tuvieron. Además, acabó con los rumores de hace unos meses, aclarando que si estuvo con él en Miami y que si quisieron escribir una historia con un final feliz, pero que no se puede nadar contra la corriente.

Como se puede evidenciar en el clip, la primera fotografía que mostraron fue la de Greeicy, a lo que de inmediato Lina se mostró muy conmovida, por todo lo que ha llegado a enseñarle la caleña. Según ella, Greeicy le ayudó a ser mejor persona, a quererse más, a entender y admirar lo bella que son las demás mujeres.

En ella encontré un refugio donde me sentía cómoda, tranquila y en paz, me enseñó que la envidia no sirve de nada, porque yo era envidiosa, yo veía una mujer linda y me daba rabía y hoy la amo, la valoro, la respeto, me enseñó a respetar los epacios y que la amistad por más de que nos dejemos de hablar 1, 2 o 6 meses, siempre está ahí.