Lina Tejeiro divirtió y se robó elogios con clip hablando alienígena

Si por algo se caracteriza la actriz llanera Lina Tejeiro es por sus contenidos con derroche de belleza y sensualidad, por su talento actoral y sobre todo, por sus lip sync's perfectos, sobre extensos y complicados parlamentos, que se listan como los más populares en la plataforma musical TikTok.

Como muestra de ello, está su más reciente clip donde imitó a la perfección el diálogo de Mafe Walker, una mujer que se ha hecho famosa internacionalmente en las últimas semanas, por su supuesto don para comunicarse con extraterrestres mediante comunicación vibracional por ondas sonoras, que crean lo que ella denomina: lenguaje alienígena.

Más allá de la polémica que ha generado la mujer, Tejeiro aprovechó su talento actoral y prodigiosa memoria, para recrear una de las comunicaciones más largas que ha publicado Walker en sus redes personales.

Como era de esperarse fue cuestión de minutos para que su clip superara las 282 mil reproducciones y acumulara miles de comentarios, que en su mayoría eran muy cómicos y felicitaban su talento para aprenderse e interpretar a la perfección estos videos, que no en vano la han hecho denominarse "La Reina del TikTok".

"¿DÓNDE VOTO POR TI COMO LA MEJOR DE TIK TOK?", "Te amo me amo, llama trina", "Te estabas demorandooo", "DIOSA EXACTA La número 1 y punnnnto", "Necesito unos premios a la más tesa haciendo estos videos ", "jajajajajajajjaja eras la mejor", "Noooo aquí no hay competencia. Con decirte que te sale mejor que la original" y "esta mujer es insuperable", fueron algunos de los comentarios.

Vale aclarar que estos comentarios y reproducciones fueron únicamente en la réplica de su contenido en su cuenta oficial de Instagram, ya que en la plataforma nativa, ya superó las 1,3 millones de reproducciones y a acumulado más de 5 mil comentarios, que tampoco la bajan de "perfecta" por su monumental disciplina para hacer estos contenidos.

Tras el impacto que generó su video, la mujer se sinceró con sus millones de seguidores sobre el tiempo que le tomó aprendérselo hasta lograrlo a perfección.

Lo que más me preguntan es cuánto me demoré aprendiéndome ese TikTok...como tres días, no mentiras más, como cuatro días, lunes, martes, miércoles, jueves...cuatro días. Lo escribí y me lo aprendí.