Lina Tejeiro se confesó sobre temas bastante personales

Hace tan solo unas horas, la actriz llanera Lina Tejeiro aprovechó la dinámica de preguntas para sincerarse con sus seguidores en sus historias de Instagram, donde los internautas indagaron desde temas profesionales, hasta otros bastante personales e íntimos.

De lo primero que le preguntaron es si no se aburría viviendo sola en una casa tan gigante a lo que reiteró que no, porque ella no necesita estar con nadie para pasarla bueno, además quiso dejar claro que el tamaño de la vivienda no tiene nada que ver, porque conoce a muchas personas que viven en espacios pequeños e incluso con otras personas, pero si se sienten solas y tristes.

Posteriormente respondió si le gustaría verse rubia nuevamente, a lo que dijo que aunque le encanta como se ve, es algo que le dura pocos días porque siente que el cabello tan clara la hace ver aún más blanca y por ello le gusta mantener su tono un poco más oscuro.

Posteriormente y a petición de sus seguidores, explicó como funcionan los salarios de los actores dependiendo de los proyectos y tipos de contrato que se establezcan.

Hay varias modalidades de pago, dependiendo el proyecto y el personaje pero te pueden negociar por capítulo, que te ponene un precio a cada capítulo que grabes y que aparezcas y eso te lo pagan mensualmente, puede variar lo que te entra al mes porque este mes pudiste haber grabado cinco capítulos y el siguiente pudiste haber grabado 10...está la otra negociación que es por nómina, osea mensual, te pagan tanto fijo. Está la negociacióin en las películas que es por llamado y por cada llamado puedes cobrar determinado precio o esta en los realitys por semana, pero te pagan obviamente mensual, entonces estuviste tantas semanas, te pagan esas semanas pero al mes.

Lina Tejeiro ganó casting

Durante la dinámica, llegó una que llamó particularmente la atención y decía "¿quieres buenas noticias? taratataaaan", a lo que Lina dejó saber que era de su manager Claudia Serrator. Bastaron horas para que esta la llamara por videollamada para darle la grata noticia que se había ganado un casting con el que Tejeiro soñaba.

"Ella sabe que si llamo en video es bueno muy bueno, Lina la sacaste del estadio, amo ser tu manager", fueron las palabras que la profesional le dedicó a la llanera en sus redes.

