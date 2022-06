Lina Tejeiro contó por qué se alejó de las redes y reveló divertidos videos

La actriz Lina Tejeiro reapareció en redes sociales y confesó a sus millones de fanáticos la razón por la que estaba alejada de dichas plataformas.

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de nueve millones de seguidores, la joven señaló que se sintió muy bien sin redes, además de que estaba ocupada en nuevo proyecto.

“Me desaparecí una semana completa, me desconecté de las redes sociales y lo disfruté tanto, pero mucha gente estaba preocupada, que si estoy bien, que si me pasó algo, que por qué no aparecía, tranquilos, estoy divinamente, perfecta, preciosa, estoy muy bien. Andaba perdida porque andaba grabando un proyecto que apenas pueda les contaré de qué se trata. Una semana grabando fuera de Bogotá y no tenía señal, los dejé descansar un buen rato. Honestamente yo también descansé de las redes sociales. Mi porcentaje en pantalla bajó un 26%, me felicito, pero ya esta semana ese porcentaje cambiará”, expresó.

Lina Tejeiro revela graciosos videos

Asimismo, para complacer y retribuir su ausencia en redes sociales a sus admiradores compartió dos divertidos videos, con los que puso a reír a muchos.

En el primero se dejó ver como si tuviera una llamada con una amiga en la que le expresa que pasó algo muy especial con el chico que le gusta.

“Sí soy, Taggea a la ilusa”, agregó en la descripción de la publicación.

Posteriormente reveló otra grabación en la que se muestra desde la cama y revela con un curioso audio lo difícil que es levantarse una vez suena la alarma.

“No, no puedo levantarme ahora, estas sábanas, estas cobijas, me han aceptado como uno de los suyos, si me levanto ahora perderé su confianza y sería imposible recuperarla, no lo haré", son las frases que actúa, logrando que muchos se sientan identificados.

“Tal cual", "literal", "hermosura", "yo", "yooo, cuando me suena la alarma a las 4.55 am", "primero que todo, buenos días belleza", "A veces tengo esas charlas con la alarma, pero me acuerdo que soy el Coach y ya me cogió la tarde", "la lealtad por delante", "yo estoy exactamente así en este momento. No quiero perder ese vínculo", "hoy casi me convencen, pero no había que darle duro al gym jejeje", "la mejor en esta vaina", "mi drama diario, soy fiel a mis sábanas", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

