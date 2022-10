Laura Tobón dejó a Lucca con Maleja Restrepo y el pequeño terminó con nuevo look

Laura Tobón es una de las modelos y presentadoras que fácilmente enamora en las redes sociales con sus curvas e impactante figura; además con el nacimiento de su bebé, la mujer también enternece a sus seguidores con cada publicación en la que Lucca es el protagonista.

Lucca, quien en unos meses celebrará su primer año de vida, tiene a miles de internautas derretidos con su ternura y el color de sus ojos, con los que fácilmente enamora a más de uno en las plataformas digitales.

Laura ha manifestado lo mucho que le cuesta dejar a su hijo y que, cuando ella no puede estar con él por temas laborales, su esposo y los abuelos le ayudan con el cuidado del pequeño. Sin embargo, hace poco, Laura dejó a Lucca por unas horas con la presentadora Maleja Restrepo y sus hijas, Guadalupe y Macarena.

En el videoclip que compartió Maleja en su cuenta oficial de Instagram se ve el momento en que Laura llegó a la casa de Maleja y el motociclista Tatán Mejía, junto con su mascota. Tobón le dio algunas indicaciones y recomendaciones a Maleja, antes de entregarle su bebé.

“Acá les voy a dejar a Lucca. Es sensible con el algodón, él sólo come comida orgánica, toma dos siestas y no puede estar sin patacón (el perro)”, son las palabras de Laura antes de cerrar la puerta.