“Un matrimonio colaborativo”: Maleja y Tatán recordaron cómo fue su boda

A cinco días de cumplir 12 años de casados, la presentadora Maleja Restrepo y su esposo Tatán Mejía recordaron con nostalgia cómo había sido su ceremonia. Y es que, según su relato, la pareja habría iniciado desde abajo para hoy en día lograr recolectar todos los éxitos que han cosechado a lo largo de este tiempo.

Y es que hace un par de meses Maleja y Tatán lograron adquirir la casa de sus sueños, dejando atrás su característica casa en La Calera. Ahora, tras varias semanas de haberse instalado en este nuevo lugar, la pareja se ha mostrado bastante feliz, en especial desde la cocina, al parecer, lugar favorito del motociclista.

En esta ocasión, a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram en donde acumula cerca de cuatro millones y medio de seguidores, la presentadora quiso compartir con los internautas su felicidad al saber que en cinco días cumpliría doce años de casados con Tatán Mejía y aprovechó el momento para relatar una corta anécdota de cómo fue su matrimonio.

Según reveló Maleja Restrepo, la idea del matrimonio fue tomada por ambos como un acontecimiento colaborativo, pues ambos decidieron aportar por igual en los gastos de su boda.

“Les quiero contar que le quiero recordar a Sebas que faltan cinco días ¿Para qué? ¿Cuántos años estamos cumpliendo? (Tatán: doce años, mi amor, a tu lado) Doce años, ya el 8 de octubre, una fecha muy especial, porque de verdad que nuestro matrimonio fue como colaborativo diría yo, un matrimonio colaborativo y les voy a explicar por qué: cuando nos casamos nos gastamos hace doce años con todo, con vestido, con matrimonio, con argollas… alrededor de siete millones de pesos y entre los dos, o sea, tres quinientos y tres quinientos. El empoderamiento. (Tatán: entre los dos, mija, pagamos)”, comenzó narrando Maleja.

Además de esto, la pareja recibió el apoyo de sus familiares, quienes en la medida de lo posible pusieron su granito de arena para que la celebración de esta nueva unión fuera algo sumamente especial e inolvidable.

Pero, ¿Qué fue lo más lindo de todo? Que cada uno de nuestros familiares en la medida de sus posibilidades se metió la mano al bolsillo para aportar algo pal matrimonio. Entonces, por ejemplo, nosotros no enviamos tarjetas de invitación, todo fue por WhatsApp y dijimos, bueno, cada quien que lleve su comida, lo que se quiera tomar, pero entonces ahí nuestros papás dijeron como no, no, no, tampoco. Espérense, vamos a hacer algo, y entonces mi mamá y mi papá se metieron la mano al dril y pusieron la comida. Mi suegro y mi suegra también se metieron la mano al bolsillo y pusieron el licor. Mi cuñado y mi hermana pusieron la música y alquilaron una cuatrimoto (en la que llegó Tatán al compromiso)”.