La Segura habla de una inseguridad que tiene y pide consejos para resolverla

La creadora de contenido valluna conocida como La Segura, quien recientemente se mostró afligida por no haber ido al concierto de Feid, reveló la parte de su cuerpo que le genera una gran inseguridad y pidió consejos a sus admiradores para intentar resolverla.

En las historias de su cuenta de Instagram con más de ocho millones y medio de seguidores, la influencer empezó explicando el outfit que se quería poner para una salida y mostró que debía ponerse un pantalón de tiro bajo que, en realidad, es un estilo que no le gusta mucho.

Antes de decir que no le gusta por su inseguridad en el abdomen, La Segura aclaró que también se trata de un gusto personal muy fuerte por los pantalones de tiro alto, pue siente que le horman muy bien.

Sin embargo, el mayor problema que ella encuentra a la hora de ponerse un pantalón que le deje ver más el abdomen es una fibrosidad que le quedó en esta parte de su cuerpo luego de una liposucción.

“Voy a confesarles unita inseguridad mía y es la siguiente: a mí una vez que me hicieron una lipo […] Siento que aquí me dejaron fibrosis como en una lipo que yo me hice hace muchos años y lo que me hago de mi rutina para aparentar el abdomen y como que tenerlo más así… no tiene nada que ver con la fibrosis. Eso ni siquiera sé cómo se arregla […] No sé si tienen alguna recomendación para su servidora para mejorar esto de la fibrosis, o sea no sé, masajes, maquinas especializadas, alguna cirugía pues que sea ambulatoria o algo así”