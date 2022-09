‘Tengo un guayabo’: La Segura afligida por no haber ido a concierto de Feid

La creadora de contenido valluna conocida como La Segura, quien recientemente se mostró afectada por no poder hacer contenido, es una de las fans más emocionadas con la música del reggaetonero paisa, Feid.

El cantante colombiano de música urbana conocido como Feid llevó a cabo tres conciertos consecutivos en La Macarena en Medellín y a ninguno de ellos pudo ir la famosa influencer, quien comentó la mala noticia en las historias de su cuenta de Instagram con más de 8 millones y medio de seguidores.

“¿Usted puede creer que yo me perdí ayer al Ferxxo? ¿De gritar esto? Todavía le estoy haciendo luto […] Noooo, me soñé tanto con ese momento de yo ir a gritar al concierto del Ferxxo mi pedazo y no pude ir porque la familia está aquí. Yo sé que la familia es primero y todo, pero tengo un guayabo de no haber ido” explicó la famosa influenciadora.