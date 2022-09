Paola Jara da consejo a seguidora que quiere divorciarse

La cantante colombiana de música urbana conocida como Paola Jara, quien recientemente posó muy feliz junto a su esposo y a Nodal, lanzó su canción ‘dónde estabas tú’ hace tres meses y este martes 13 de septiembre decidió hacer una dinámica con sus seguidores relacionada a la canción.

En las historias de su cuenta de Instagram con más de 6 millones de seguidores, Paola les preguntó a sus seguidores si alguna vez habían tenido que preguntar ‘dónde estabas tú’ a sus parejas. Además, dio consejos a las respuestas que más le interesaron.

Una de las personas le contó que le dice esa frase a su esposo muchas veces, pues siempre la ignora y que, cuando ella le pide el divorcio, sí es más atento y ‘le vuelve el amor’, a lo que Paola decide aconsejarle:

“Yo me imagino que, si eso está pasando y tú quieres divorciarte, es porque definitivamente han pasado muchas cosas en tu relación y has esperado muchas veces y quizás has preguntado que dónde estaba en varias ocasiones”