Mateo Carvajal no deja que Salvador tenga novia y el niño reclama tiernamente

En su cuenta de Instagram con más de 4 millones 400 mil seguidores, el creador de contenido fitness y deportista colombiano Mateo Carvajal publicó un video bastante tierno en el que le recalca a su hijo que no puede tener novia porque está muy pequeño y éste le reclama al punto de ponerse a llorar.

El influencer colombiano, quien recientemente enterneció las redes con carrera junto a su hijo, quiso revelar a sus admiradores cómo le contesta Salvador cuando le dice que no puede tener novia porque todavía es muy bebé.

La situación del video se da cuando los dos están arrunchados en la cama y es difícil aguantar la risa y la ternura por la reacción de Salvador.

En la descripción del post, Mateo dio un poco de contexto, demostrando que le dio risa la reacción de su hijo y escribiendo que lo que tiene es un pequeño Romeo.

El video fue publicado hace menos de media hora y ya cuenta con más de 17 mil likes y 800 comentarios en los que los admiradores de Mateo Carvajal se muestran enamorados con las ocurrencias de su hijo Salvador.

“Hey hey ese es de los míos come cookies World Wide, @mateoc17 déjalo que apreté papi perro de raza”, “Jajaja, lo estripoo”, “ay santo muero jajaja hermoso”, “Ay no esté bebé me mata cada día con las locuras que sale y llora y todo”, “ay lo amé”, “Bello mi corazón, la inocencia sí es muy linda, Dios lo bendiga por siempre” fueron algunos de los comentarios que recibió Salvador.