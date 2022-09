‘Pasó un milagro’: Aida Victoria Merlano sobre sus más de 7 años de condena

En las historias de su cuenta de Instagram con más de 3 millones 600 mil seguidores, la creadora de contenido barranquillera, hija de Aída Merlano, Aida Victoria Merlano, se pronunció sobre la sentencia del juez en su caso por complicidad en la fuga de su mamá.

La influencer fue condenada a 90 meses de prisión por haber incurrido en el delito de complicidad con un menor de edad, su hermano, quien en ese entonces tenía 17 años. En sus redes explicó que ya lloró y lo que viene para ella en este complejo caso.

“Ya lloré lo que tenía que llorar […] No me voy a ir a una cárcel. Lo que tenía que pasar hoy realmente era eso: que me mandaran 15 años mínimo a una cárcel y pasó un milagro porque fueron 7 años y medio y va a ser en el beneficio de casa por cárcel. Me dictaron privación de la libertad inmediata, entonces ahorita tengo que cuadrar obviamente todo el tema con el INPEC de la entrega y de los papeles y de todo el rollo y mis abogados ya apelaron la decisión del juez” dijo la creadora digital en su video.