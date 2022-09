‘Estoy un poquito frustrada’: La Segura afectada por no poder hacer contenido

En las historias de su cuenta de Instagram con más de 8 millones y medio de seguidores, la creadora de contenido caleña conocida como La Segura abrió su corazón con sus admiradores para contarles lo que ha sentido con la cantidad de cosas que tiene que hacer y el no poder hacer contenido constantemente.

La influencer colombiana, quien recientemente grabó un romántico video con su novio y con una canción de Camilo, reveló que el tiempo no le alcanza para hacer todo lo que le gustaría y que se desgasta bastante en un proyecto que podría ser el más grande de su carrera y su vida.

“Estoy muy feliz porque lógicamente estoy súper ocupada trabajando en un proyecto muy grande, creo que el más grande de toda mi carrera, de toda mi vida, de todo esto como creadora de contenido. Pero también estoy un poquito frustrada porque a mí me afecta demasiado cuando yo no puedo hacer contenido constante, cuando realmente yo me he como ausentado mucho de no grabar videos, de etc. Es porque en realidad o estoy trabajando en algo o la vida me ha cogido y me ha dicho ‘mami usted no puede hacer nada por ahora porque está enfermita’ o cosas así ¿Sí me entiende? Esas cositas, así como de esas batallas que Dios me lanza así, que me pone a pelear” explicó la famosa caleña