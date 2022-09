17 años sin acceso a casa por cárcel: Aida Victoria habla de su condena

En las historias de su cuenta de Instagram con más de 3 millones 400 mil seguidores, la creadora de contenido barranquillera Aida Victoria Merlano expuso a los internautas más detalles sobre la condena que le dieron por la fuga de su mamá hace varios años.

Entre lágrimas y con la voz entrecortada, la influencer mostró lo difícil que está siendo esta noticia para ella y agradeció el apoyo que le han dado sus seguidores

“Creo que estoy como cualquier persona en mi situación estaría. Sí me condenaron hace unas horas, a diferencia de lo que la gente puede pensar que son cuatro años o que es un delito en el que no me van a dar cárcel o que me pueden dar casa por cárcel, lo que realmente pide la Fiscalía son 17 años sin acceso a casa por cárcel” explicó la famosa.