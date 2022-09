Aida Victoria habló de la fuga de su mamá con Nicolás Arrieta

En la tarde de este martes 6 de septiembre conocimos la noticia de la captura de la creadora de contenido barranquillera Aida Victoria, quien es hija de la prófuga Aida Merlano y que, justamente por esa fuga, ahora debe responder ante la justicia.

A propósito de este acontecimiento, el creador de contenido Nicolás Arrieta publicó una entrevista que tuvo con Aida Victoria en su cuenta de Twitch y que ahora posteó en su cuenta de YouTube.

De acuerdo con Aida, ella sólo acompañó a su mamá a la cita odontológica y luego de verla se fue a un centro comercial a comprar ropa, por lo que se enteró en una tienda de ropa de la fuga de su mamá.

La creadora digital también reveló que fue la primera que habló con la Fiscalía para ayudar con el proceso, pues ella nunca quiso obstaculizar la investigación ni nada por el estilo.

“No, ya como que estaba todo revolucionado, entonces listo, yo me voy pa´l Andino, relajada de la vida, de repente me llaman y me dicen no que tu mamá se fugó, entonces yo lo primero que hago, porque me lo recomienda el abogado, es mandar un correo a la Fiscalía, entonces yo dije ‘aquí me pongo a disposición, o sea cualquier cosa que necesiten pa’ esclarecer los hechos, yo aquí estoy’”.