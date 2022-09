La Liendra está molesto por pausa del fútbol por muerte de Reina Isabel II

En las historias de su cuenta de Instagram con más de 6 millones 300 mil seguidores, el creador de contenido paisa conocido como La Liendra expuso su punto de vista sobre la prórroga que le dieron al fútbol inglés por la muerte de la Reina Isabel II.

El influencer colombiano, quien recientemente disfrutó del concierto de Feid en Medellín junto a Dani Duke, se mostró sin camisa en su casa y estaba hablando con sus seguidores de lo mucho que le hace falta la señora que le ayuda en la casa con la limpieza.

De repente, cambia de tema recordando que es domingo y que estaba ilusionado con ver buen fútbol europeo. Sin embargo, recordó que, debido a la muerte de la monarca de Reino Unido, pospusieron las ligas inglesas.

“Nea… hoy domingo, no, no hay premier, no hay fútbol, se murió la reina de Inglaterra y pararon el fútbol. ¿Qué culpa tenemos nosotros? ¿Acaso se murió de un balonazo? Nooo, pero bueno, toca aguantar, que en paz descanse la reina, ahí estamos guardándole luto” dijo La Liendra en su video.