La Liendra hizo curiosa reflexión sobre cómo son los hombres

El influenciador ‘la Liendra’ compartió con sus millones de fanáticos una particular reflexión sobre cómo son los hombres y la gran diferencia que hay con las mujeres.

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de seis millones de seguidores, dio a conocer su mensaje a respecto.

“Ustedes no se han puesto a pensar que nosotros los hombres somos demasiado fuertes, a uno desde chiquito le dijeron ‘los niños no lloran, usted es un hombre’. Yo siento que nosotros los hombres nunca nos descargamos casi con nadie, nunca contamos lo que nos pasa, nuestros problemas.

Un hombre, ‘¿cómo está? bien, ¿cómo va esto? bien’, uno casi no se aburre, pero no porque uno no se aburra ni sienta cosas, sino porque eso de que el hombre se vea vulnerable no es tan normal. Las mujeres se pueden ver vulnerables, desahogarse, pero uno de hombre se traga tantas cosas simplemente por ser hombre, que admiración para los hombres”, expresó.