Mercedes Uhia, ex de La Liendra, se hizo un tatuaje que la mandó a la clínica

Desde que se popularizó Mercedes Uhia Jurado, más conocida en el mundo de las redes sociales como Merce Uhia, ha sido tendencia en las redes sociales no solamente por la relación sentimental que tuvo con La Liendra, pero también a algunas controvertidas decisiones, alguna de ellas relacionadas a los tatuajes que ella ha realizado en su cuerpo.

Sin embargo, recientemente la modelo preocupó a sus fanáticos luego de que en su cuenta oficial de Instagram publicara dos fotografías en las que manifestó que tuvo inconvenientes de salud cuando se estaba realizando un proceso del tatuaje llamado blackout y terminó en la clínica, luego de que se le bajara la presión y casi se desmayara del dolor.

“Juamadre, primer tatuaje que me manda de clínica, primer tatuaje que me hace bajar la presión y a su vez la pálida, primer tatuaje que me hace llorar, primer tatuador que me tatúa sin piedad alguna, primer tatuaje que me hace dudar si seguir o parar…”, escribió Mercedes en una de sus historias.

Los internautas aprovecharon la historia para comentar y preguntarle por más detalles de su inconveniente de salud y le preguntó si la culpa había sido del tatuador, de la tinta, del proceso que se está realizando o si fue una reacción alérgica de la piel.

Fue en ese momento en el que Merce Uhia decidió confesarse y aseguró que había sido culpa del tatuador ya que hizo su trabajo “sin piedad”, asegurando que se le pasó la mano con la profundidad de la aguja, aunque aseguró que él es muy bueno en su trabajo y que no va a revelar su nombre.

Posteriormente detalló que lo que sucedió es que una hora antes de su sesión de tatuaje ella se aplicó una crema para que su piel se durmiera y cuando el tatuador se dio cuenta y al parecer no le gustó y empezó a tatuarla sin delicadeza.

“Me dio duro y muy profundo la aguja y me mando de clínica. Yo me aplique crema una hora antes de ir al estudio y él, limpiándome el pecho, me dijo ‘¿esto es maquillaje?’, le dije ‘no, me apliqué una crema para dormir la piel un poco y la verdad sentí como su enojo y empezó el sufrimiento. El tipo es bueno en lo que hace, pero como me había aplicado crema, me dio más de lo normal”, reveló Mercedes.