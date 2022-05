La Liendra confesó que antes no salía por tantas fotos que le pedían sus fans

El influenciador ‘la Liendra’ se dejó ver recorriendo un centro comercial en la ciudad de Medellín, confesando que antes no le gustaba ir debido a la cantidad de fotos que le pedían sus fanáticos.

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de seis millones de seguidores, el joven detalló que decidió cambiar de opinión y se gozó cada foto que le pidieron, mientras estaba en el lugar.

“Estoy muy feliz conmigo mismo porque yo antes no salía en los centros comerciales que porque mucha pedidera de fotos, muchos amigos míos no salen que porque la privacidad, yo estoy saliendo normal, me piden fotos, pero me encanta ver que estoy saliendo, ver la gente.

Estoy viviendo mi vida, yo no voy a dejar de salir y dejar de ser yo porque me piden fotos o algo, no. Salúdenme, me estoy parchando la vida, relajado”, expresó.