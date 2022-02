“Yo me casaría con James Rodríguez”, reviven entrevista de Karol G

Luego de semanas de rumores de un posible romance entre la cantante Karol G y el futbolista James Rodríguez, miles de fanáticos revivieron una vieja entrevista donde la artista confiesa que no dudaría en casarse con el jugador.

Te puede interesar: James Rodríguez responde si tiene un romance con Karol G

El encargado de cuestionarla al respecto fue el influenciador Daniel Patiño, conocido como el ‘Paisa’.

La intérprete de “Bichota” se encontraba en la promoción de su sencillo “Ricos Besos” y allí el creador de contenido la interrogó sobre con qué famoso de talla internacional se casaría y esta mencionó al centrocampista, quien en ese momento se encontraba casado con la empresaria Daniela Ospina.

“Yo me casaría con James Rodríguez. Ojo no estoy invitándolo a que sea infiel, yo sé que está casado. Respeto impresionante (a Daniela Ospina), pero es que soy súper fan. No es moda, vimos en el Mundial el proceso y todo lo que logró e hizo para la Selección, no es que sea moda, sino que lo pudimos ver más cerca y sí, soy fan, refan”, expresó.