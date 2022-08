“Rehabilitaste un gamín”, Juan reveló cómo lucía antes y Lina Tejeiro reaccionó

El cantante Juan Duque sorprendió a sus fanáticos con una particular publicación en medio de la promoción de su nueva canción “Te Juro” junto a Dejota.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene cerca de 600 mil seguidores, el joven compartió un carrusel con varias fotografías y videos.

Allí agregó parte del videoclip del sencillo, se mostró con sus amigos desde el estudio disfrutándola, fotografías actuales y una de cómo se veía antes que llamó toda la atención de sus admiradores.

En la instantánea se dejó ve cómo se veía en su adolescencia y agregó un mensaje de una frase que incluyó en la canción donde le canta a la mujer de la que está enamorado, asegurándole que “rehabilitó a un gamín”.

“Mami tú me gustas con todo y tus defectos, te juro que esto no es solo por bellaquera, ya yo no quiero estar con cualquiera, por ti yo dejé toda la loquera

(…) Yo estoy firma ya ni volteo, a las otras ni tan buenas las veo, todas tirando al perfil pa’ bellaquear, ya rehabilitaste un gamín”, es parte de la letra que dejó escuchar.

Reacción de Lina Tejeiro

Tras su revelación, su actual pareja, la actriz Lina Tejeiro no tardó en reaccionar dejándole un particular piropo.

“Hola (con intención de comer natilla de coquito juntos en diciembre)”, le escribió.

Ante estas palabras, el joven le siguió la corriente y le contestó:

“Hola con intención de que fritemos buñuelos juntos en diciembre”.

De inmediato, varios de sus seguidores, expresaron lo mucho que les gusta ver derrochar tanto romanticismo en redes sociales y otros destacaron lo mucho que ha cambiado el artista con el pasar de los años.

“Quién fuera Lina", "perfecto", "tu foto puberto jajajja", "Padre amado misericordioso", "cosita deliciosa", "Quién como Lina", "qué lindos", "papacito", "qué cambio", "gracias a Dios cambiaste", "guapura", "me encanta esta pareja", "amo esta pareja", "bellos", "qué hermosos, te mereces ser muy feliz", "Jajajajaja me encantan los dos", "mucho bombón sinceramente", "preciosos, me encantan", "Parce! Amo tus piropos jajajaja", "amo tanta ternura y cariño, Dios los bendiga siempre”, “era otro hombre”, “gracias Lina por rehabilitarlo”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

Por ahora, la famosa pareja continúa disfrutando de su romance y compartiendo algunos detalles de este con sus fanáticos, que tanto les ha gustado su noviazgo.

Además, de seguir compartiendo parte de sus proyectos profesionales.

