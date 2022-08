El piropo de Lina Tejeiro con el que sorprendió a Juan Duque y a sus fans

La actriz Lina Tejeiro sorprendió una vez más a varios de sus fanáticos con su capacidad para lanzar piropos.

El cantante Juan Duque compartió un carrusel con fotografías y videos de lo que fue su reciente paso por México tras ser invitado a la premiere de la nueva producción del “Señor de los Anillos”.

Allí se dejó ver posando en las calles del país Azteca y disfrutando de tal evento.

“(En la premiere del señor de los anillos) Primera vez que voy a cine gratis y sin spoiler”, confesó el paisa en la descripción de la publicación.

Asimismo, añadió que esperaba con ansias que la llanera le diera “me gusta”, pero recibió más que eso.

“Tu like es el único que en mi foto espero”, agregó.

De inmediato la actriz reaccionó y no solo le dio like a la publicación, sino que además le dejó un particular piropo muy a su estilo y con el humor que la caracteriza.

Lina Tejeiro le lanzó tremendo piropo a Juan Duque

Allí hizo uso de las palabras que usó Mafe Walker, la mujer que se hizo conocida por supuestamente afirmar que se comunicaba con seres alienígenas.

“ANEKENTAIJINAMEIKA!!!

Usted me entiende, porque usted no es de este planeta”, le comentó.

Tras sus palabras, provocó varias reacciones en sus seguidores, donde los llenaron de buenos deseos y aseguraron que son tal para cual.

“Vea Lina es la fiel muestra de que manejamos una poesía a única", "Ustedes dos son tal para cual!", " amiga te llaman Romea", "definitivamente eres top", "Cosiiita Pa’ deliciosaaaa de la Fernandis!", "ustedes son como galletita y mermelada, hechos uno para el otro", "romea le dicen", "jajajajaja lo que hace el amor", " llama trina, llama gemela", "ajajajajjajaja enséñanos romea", "por favor quieres ser amiga de nosotras! También tenemos un humor pendejo y damos buenos piropos", "este comentario es todo lo que esta bien en la vida. Me encantan ustedes dos así no los conozca", "se entienden porque no son de este planeta ninguno de los dos", "con razón dijo que le llaman Romea, tomando apunte y aprendiendo de la sensei", "parla nivel Dios", "Lina siendo Lina jajjajajajajajajja", "diablos, señorita!! Usted sí sabe echar un piropo", "Me enamoré, y eso que no creo en el amor. Te deseo lo mejor del mundo y de la vida, mereces ser feliz y que tú hermosa mirada brille", "Innegable!! Tal para cual...", "esto es mucho nivel de parla Parce!! Jajajajaja”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

