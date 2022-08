Lina Tejeiro comió pepitoria, hormigas y más tras su visita a Barichara

La actriz Lina Tejeiro visitó el pueblo de Barichara, en Santander, donde fue acompañada por su amiga y colega Mabel Moreno.

A través de su canal de YouTube, donde tiene más de 180 mil suscriptores, la llanera compartió un video de más de 30 minutos mostrando cómo fue su experiencia en este lugar.

Así fue la visita de Lina y Mabel a Barichara

“Me encuentro en el pueblo más hermosos de Colombia declarado monumento nacional en 1978 por ser testimonio arquitectónico”, fueron sus palabras de introducción.

Primero mostró que tras un largo recorrido por carretera llegaron a almorzar, donde la actriz volvió a probar el tradicional plato de la Pepitoria, el cual se hace con las víseras del Cabro.

Según reveló hace muchos años la había probado, pero no recordaba si le gustaba o no, pero una vez la probo nuevamente señaló que no fue de su gusto debido a la textura que esta tiene.

Continuaron caminando por la plaza principal conociendo un poco de su historia, donde junto a un turista se resaltó que el elemento principal del pueblo es la piedra, la cual usan tanto para construcción como para decoración.

Siguieron por el Templo principal, donde se encuentra una réplica de la imagen de una Virgen alada que se encontró un campesino en 1702 plasmada en una piedra, la cual fue destruida por termas de posible brujería.

En medio de recorrido Mabel Moreno quiso resaltar el increíble clima del lugar.

“Es el mejor clima de la vida, no así ni mucho frío ni mucho calor, es perfecto”, dijo.

Posteriormente fueron a comer oblea y visitaron una especie de museo, donde lograron probar nuevamente las famosas hormigas cul*nas, donde Lina destacó lo mucho que le gustaba, mientras que Mabel señaló que no son de su agrado.

La actriz también mostró un gran mirador, donde se podía apreciar el gran paisaje del lugar.

También dejó ver el cariño que recibió de las personas del lugar, donde varios de ellos le pidieron fotografías para recordar su encuentro.

“Orgullosa de ser colombiana mi forma de ser es muy similar a la de Lina jaja la amo Dios me los bendiga a todos lo que vieron este mensaje”, “Esperando desde ya la segunda partes! Divinas Lina y Mabel”, “Hermoso pueblo sin duda uno de los mejores”, “Un super plan ver y conocer la historia de COLOMBIA”, “Cada vídeo de Lina es risa, me encanta jajajaja Barichara es hermoso, súper recomendado”, “Deberías hacer más conociendo más pueblos”, “Amé el video, Lina es un cuento”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

