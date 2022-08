Juan Duque contó a sus seguidores cómo conoció a Lina Tejeiro

El romance entre el artista urbano Juan Duque y la actriz Lina Tejeiro fue toda una sopresa para los seguidores de la talentosa mujer, pues desde hace varios meses todos apuntaban a que ella estaba nuevamente junto al cantante Andy Rivera, hijo del reconocido cantante de música popular Jhonny Rivera.

Por esta razón, los internautas aprovecharon la reciente dinámica de preguntas que realizó Duque para preguntarle cómo había conocido a Lina Tejeiro y posteriormente terminaron en una relación sentimental.

El cantante manifestó que, aunque habían cruzado un par de palabras y se habían conocido en persona durante la fiesta de cumpleaños de Aida Victoria Merlano no fue sino después de tres meses que volvieron a interactuar por medio de redes sociales. De hecho, aseguraron que cuando los rumores de su relación salieron a la luz, ellos aún no estaban juntos.

Primera vez que hablamos fue por allá en octubre por Instagram, pero normal, parceros ahí ¿No? (LINA: yo le contestaba las historias que más me daban risa) Y ya después, en la fiesta de Aida, que supuestamente me fue disque a hablar (LINA: Me acerqué y le pedí unos chicles, y disque, no, no, no tengo, mi primo) No me pidió nada y me dejó de hablar el resto de la noche. Ya por allá, como a los dos meses, tres meses, fue que usted me comentó una foto y se armó un mierd** (LINA: No, no, no, yo entré y lo chismoseé y ya decía seguir también, porque usted a mí no me seguía. Entonces yo lo empecé a seguir) Y yo le reaccioné varias veces a las historias y nunca copió, no, nada. Es más, cuando salió lo del chisme y lo de la noticia (LINA: de que supuestamente éramos novios, no éramos nada) Ni siquiera hablábamos. Yo le mandé la publicación y le dije, esto está pasando, la gente está diciendo esto. Yo no quiero ser un interesado, no quiero ser aprovechado, dígame y frenamos esta vuelta. (LINA: y yo le dije, no importa, yo no tengo a quién rendirle cuentas. Que digan lo que quieran).