Juan Duque confesó cómo está su relación con Lina Tejeiro y respondió a críticas

El cantante Juan Duque confesó a sus miles de fanáticos cómo está su relación con la actriz Lina Tejeiro, la cual confirmaron hace algunas semanas y que ha causado gran revuelo entre sus admiradores.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 500 mil seguidores, el joven activó la herramienta de preguntas y allí lo cuestionaron sobre cómo va su noviazgo con la llanera y este confirmó que va mejor que nunca.

Con el humor que lo caracteriza resaltó lo bien que está su romance, pues si bien, ambos comparten varias cosas de su noviazgo, todavía son muy reservados con algunos detalles.

Asimismo, le preguntaron cómo se siente en este momento de su vida, donde señaló que muy bien y que agradece todo el éxito que está teniendo con su música, pese a que muchos lo critiquen y aseguren que se debe a su noviazgo con la actriz y no por el esfuerzo que ha hecho desde hace un buen tiempo, destacando que afortunadamente la gente que le brinda cariño es la mayoría.

“Yo me siento muy feliz, muy contento y agradecido con todo lo que está pasando. No ha sido fácil porque obviamente no faltan los bocones, pero es más la gente bonita, es más la gente que me quiere y me apoya”, mencionó.