Así agradeció Jessi Uribe a los invitados a su boda

Los cantantes de música popular Jessi Uribe y Paola Jara sorprendieron el pasado fin de semana con un matrimonio que no muchos se esperaban. Los famosos contrajeron nupcias con bombos y platillos y al lado de sus seres más queridos.

El reconocido cantante Jessi Uribe, quien recientemente presumió el inicio de su luna de miel, ha estado recordando y publicando varios momentos de este día tan especial en su vida.

En esta oportunidad, compartió con sus más de 5 millones 800 mil seguidores el video del momento en el que brindó con sus invitados y les agradeció por lo que representan para él y para Paola.

“Gracias de verdad a todos por aportar. No sólo es el cariño, no es sólo estar aquí. Cada uno ha aportado una cosa importante en nuestras vidas, hacen par de nuestra historia. Gracias de verdad porque hemos sido bendecidos por cada uno de ustedes porque cada uno de ustedes son angelitos en nuestras vidas… no quería llorar, pero toca porque lo siento” dice el cantante en ese momento tan especial.