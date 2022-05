Paola Jara y Jessi fascinaron tras apostarle a nuevo género musical

En la jornada de este lunes, la pareja de recién casados Jessi Uribe y Paola Jara anunciaron con románticos post el lanzamiento de su nuevo sencillo "La Boda", que en alusión a su unión ante los ojos de Dios, contó parte de lo que representó su relación todos estos años.

El video fue publicado a las cero horas de este martes 17 de mayo y en cuestión de horas logró listarse entre las tendencias de la plataforma musical YouTube, donde ya cuenta con más de 105 mil reproducciones y miles de comentarios que en su mayoría elogian el talento, riesgo y amor que derrocharon en este sencillo.

Yo me lancé a quema ropa para amarte, me tiré sin saber a dónde caía, decidí entrar por donde nadie sabía y ahora yo sé que valió la pena entrar todo a ciegas, amarte a ciegas y valió la pena si el amor abrió los ojos, luego de verlos llorar...y yo no perdí las fuerzas que tenía guardadas y te las di y yo no perdí los días esos que yo decidí confiar en ti y doy gracias a mi Dios porque te ha puesto frente a mí y puedo decir, que tu eres ese amor que Dios tenía para mí, dice parte de la canción.