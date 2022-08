Jenn Muriel enternece revelando su recuerdo de infancia más bonito

La creadora de contenido paisa y expareja de Yeferson Cossio, Jenn Muriel, hizo una dinámica de preguntas con sus seguidores para resolver varias de las dudas que tenían sobre su vida personal y profesional.

En las historias de su cuenta de Instagram con más de 6 millones 100 mil seguidores, la influenciadora recibió una pregunta relacionada con su infancia, pues la cuestionaron por su recuerdo más bello de esta época de su vida, a lo que Jenn contestó:

“Apenas lo leí se me vino un recuerdo precioso. Cuando estaba en el colegio, que llegaban las vacaciones de semana santa, yo me iba para donde mis abuelos, ellos vivían en el campo, entonces yo me iba a miquear allá todo el tiempo, me encantaba también la comidita de mi abuela, ehh los cuentos de los hermanos Grimm…” contó la hermosa influencer con una mirada brillante y una sonrisa de ilusión.