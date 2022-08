Lowe León publica tierno y sentido mensaje a su hijo

El cantante colombiano conocido como Lowe León, quien recientemente habría perdido la batalla judicial contra Andrea Valdiri, aprovechó sus redes sociales para demostrar el amor tan grande que le tiene a su pequeño hijo Luis Eduardo, producto de su amor con la abogada Liceth Córdoba.

También te puede interesar leer: Con tierna foto, Paola Jara demuestra lo mucho que extraña a Jessi Uribe.

Un mensaje muy tierno de Lowe León a su hijo

En las historias de su cuenta de Instagram con más de 1 millón 100 mil seguidores, el artista musical publicó la foto del bello bebé y expresó la importancia que él tiene en su vida.

“Hijito mío de mi alma. Eres un ángel de Dios en nuestras vidas. Me desvivo con tu mirada y cada sonrisa con la que me levantas cada mañana” escribió Lowe.

La foto del niño es definitivamente hermosa y enternecedora. Tiene puesta una camisetica de rayas azules con grises y con su sonrisa transmite una energía muy bonita. Además, es imposible no resaltar sus hermosos y grandes ojos.

Recordemos que Lowe está en una batalla legal con la creadora de contenido y bailarina barranquillera, Andrea Valdiri, pues ella era su pareja antes de Liceth y, de acuerdo con la mujer, Lowe es el papá biológico de su hija menor, Adhara.

El conflicto se ha generado porque, según Andrea, Lowe la abandonó en medio de su embarazo y no ha querido responder por Adhara. No obstante, la versión de León dista mucho de la de la bailarina, pues dice que es ella quien no le ha dejado ver a la pequeña.

Sin embargo, esta hermosa bebé no ha estado sin una figura paterna, pues el actual esposo de Andrea, el influencer Felipe Saruma, ha hecho todas las labores como padre y ya es considerado, por los fans de los influenciadores, como el verdadero papá de la niña.

Mientras que Andrea a solicitado que la dejen tranquila con su pequeña. Lowe interpuso una demanda para que se obligue a la bailarina a hacerle una prueba de ADN a su hija menor para determinar, de una vez por todas, si es hija o no del cantante.

Lo último que se supo del caso es que le habrían negado la demanda a León por culpa de errores procesales que él y su abogado cometieron en la demanda.

No dejes de leer: Con video en toalla, Yeferson Cossio muestra que ha perdido peso.

También te puede interesar: Por accidente, escolta de Yeferson Cossio se dispara en sus partes íntimas.

No te pierdas: Hija de Will Smith se pronuncia sobre la cachetada de su papá a Chris Rock.