Hermana de Karol G revela sexo y nombre del bebé que está esperando

En su cuenta de Instagram con más de 560 mil seguidores, Verónica Giraldo, hermana de la reconocida cantante urbana paisa Karol G, mostró la jocosa revelación de sexo del bebé que está esperando. Además, confirmó el nombre que le pondría a la sobrina de La Bichota.

Verónica había hecho el anuncio público de que sería mamá el sábado 13 de agosto y para el domingo 14 mostró cómo sería la revelación del sexo de su bebé. Sin embargo, no salió como debería, pues, al explotar el globo negro, tenían que salir serpentinas y papelitos ya sea de color rosa, para mujer, o de color azul, para hombre.

No obstante, en la historia publicada, cuando explota el globo, a Verónica le sale el color blanco, por lo que todos los asistentes a esta revelación se quedan desconcertados acerca de lo que significa eso.

Pero la verdadera revelación de género se dio con el perrito de la familia quien, al llegar al evento, estaba vestido de rosado, dando a entender que será una hermosa niña. En el texto de la historia, Verónica da a conocer el nombre de la pequeña.

En un post publicado en esta misma cuenta de Instagram, la hermana de Karol da a conocer fotos de este día tan especial y expresó, en la descripción del post, todos los sentimientos que tiene al esperar a esta bella bebé.

“Un día mágico, un día hermoso y muy especial para mí y todos los que me rodean… no saben que se siente ser mamá, aunque no les niego se vienen muchas cosas y se sienten muchas cosas, pero lo que más siento en este pechito es felicidad y amor en mi corazón… les comparto que sí. Será SOPHIA una hermosa princesa de mamá y de papá…” escribió la hermana de Karol.