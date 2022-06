Greeicy muestra cómo da paseos relajantes con su bebé Kai

En las historias de su cuenta de Instagram con más de 21 millones de seguidores, la cantante caleña Greeicy Rendón demostró cómo le da paseos relajantes a su bebé y, además, cómo lo consiente a su manera.

Greeicy, quien recientemente hizo una hermosa dedicatoria a su hijo, no ha dudado en mostrarles a sus seguidores cómo es su vida con todas sus mascotas y su bebé Kai.

Este sábado 11 de junio se mostró feliz dando un paseo con tranquilidad y caminando por el agua con su hijo mientras lo consentía y lo dormía.

Greeicy también mostró lo complejo que es dejar a su bebé en el ‘moisés’ luego de haberlo dormido y cargado por más de dos horas.

“Lindo, amoroso, noble, cariñoso, inteligente, leal […] Vamos a ver cómo reacciona este muchacho después de haber estado dos horas jajaja… mirálo… bueno no, papi hay que aprender que… ricos los brazos y rico aquí también o sea… hay que aprender, sí mi amor, te despertaste, pero tú mismo puedes dormirte otra vez, yo te ayudo y está dizque ahhhh, no pues qué pereza Dios mío, a ver… no, está tranquilo… diga: ‘me calumnian, yo soy juicioso’. No mire que no, Paola. Paola usted me calumnia el bebé, vea y está despierto. Véalo, véalo, ¿Sí lo ve? Se está quedando dormido. Demuestra papito, demuestre, calle las bocas”