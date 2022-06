Lina Tejeiro se mostró muy emocionada por conocer al bebé de Greeicy

La actriz llanera Lina Tejeiro aprovechó su más reciente contenido de Youtube para aclarar 10 cosas que sus seguidores suponen sobre ella, entre esas, le dijeron que suponían que no había conocido a su sobrino Kai, hijo de su mejor amiga Greeicy Rendón y Mike Bahía.

Desde luego, confirmó que por lástima no lo ha podido ver, pero que está súper ansiosa por conocerlo, llenarlo de besos y apechichar a su amiga y su prometido.

"Justamente en estos días cuando viajé a Medellín habíamos quedado de vernos ya teníamos todo listo para vernos y el día que viajé ella entró el trabajo de parto entonces no pudímos vernos y ya pues por temas de cuidado y demás, decidimos vernos hasta después, todavía no nos hemos podido ver, todavía no he podido conocer a mi sobrino hermoso, me muero de ganas, quiero llenarlo de besos, de picos", expresó Tejeiro.