Greeicy se muestra consintiendo a su bebé y cuestiona a fans sobre su amor por Kai

En su cuenta de Instagram con casi 21 millones de seguidores, la cantante y actriz caleña Greeicy Rendón, quien recientemente ha sido cuestionada por su manera de hablarle a su hijo Kai, volvió a tocar el tema haciendo una encuesta a sus seguidores.

Pero antes de volver a cuestionar a sus fans sobre su amor por Kai, ella se muestra consintiéndole sus manitas y su pancita, además, le dice que su amor por él está creciendo demasiado y que puede ser ‘pegriloso’.

“¿De quién son esas manos tan hermosas? Mire esas manos, uy qué lindo [dedo], parecen unas zanahorias dice Mike, vea… cuatro zanahorias pa’ el almuerzo de hoy […] Siento que lo amo, o sea, en esta relación tan corta que tú y yo llevamos, siento que te amo mucho pa’ la relación tan cort… la relación que estamos construyendo porque es una relación que estamos tú y yo construyendo, conociéndonos, pero si esto es como los perros, que no debe tener comparación porque un hijo es un hijo, un perro pues no lo pariste. Si esto es como con los perros que no para de crecer, ay hermano esto está pegriloso, pegriloso porque I feel that I love you too much”.