Greeicy se expresa sobre la apariencia y los filtros en la maternidad

La cantante y actriz caleña Greeicy Rendón, quien recientemente cuestionó a sus fans acerca de si creen o no que ella ama a su hijo Kai, habló de cómo se siente con su apariencia física y los filtros en las redes sociales.

En su cuenta de Instagram con casi 21 millones de seguidores, la hermosa cantante subió algunas historias mientras consentía a su bebé y aprovechó para expresar a sus seguidores qué es lo que piensa de los filtros de esta red social y de la apariencia en la maternidad.

“A mí me pasa algo con los filtros y es que: yo empecé así la cámara, o sea como que abrí la cámara y me organicé un poquito obviamente y dije ‘mmm no, no, no, no estoy tan mal’ y, de repente, pasé el filtro, puse el filtro y dije: ‘no, pues mirá cómo me puedo ver’ no entonces empiezan las dualidades entre será que lo pongo, será que no lo pongo, será que lo pongo… y dije: ‘no, pues yo me sentí súper bien con el otro' y, cuando volví a este dije como que ‘no, o sea realmente I need the filter, but’ ¿Cómo digo siempre? Always… eh… ¿Yo decido por sin filtro?” dijo la cantante mientras su esposo le indicaba cómo decir esa última frase en inglés.