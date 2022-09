Greeicy envía sentidas palabras a Andrés Cepeda por haber cantado juntos

En su cuenta de Instagram con más de 21 millones de seguidores, la hermosa cantante caleña, Greeicy Rendón, envió unas profundas palabras sobre la noche en la que volvió a los escenarios luego de haber tenido a su bebé, pues fue en el concierto de Andrés Cepeda al que este artista la invitó.

La bellísima artista musical, quien recientemente envió un romántico mensaje a Mike Bahía por todo lo que han pasado juntos, publicó seis fotos de ese show, varias con Cepeda, otras cuando cantó en solitario y unas últimas de la participación de Mike en el show.

Recordemos que esa noche Greeicy lució un vestido negro ajustado con transparencias en varias partes de su cuerpo y que resaltaba bastante bien sus curvas.

En la descripción del post, la caleña le dio las gracias a Cepeda por la invitación y resaltó el profesionalismo de su colega del cual aprendió mucho y quedó admirada.

“Me debía compartirles estas fotos. @andrescepeda G R A C I A S. Fue precioso estar de nuevo ahí. Gracias por compartir tu música y ese lugar tan sagrado donde compartís lo que sos con las personas. Tuve el privilegio de observar y sentir la calidad y el profesionalismo tuyo y de todo tu equipo así que gracias por la confianza” escribió la famosa colombiana.

Greeicy explicó que pronto su pareja tendría de nuevo un show en este escenario, pero no aclaró si ella va a estar allí o sólo Mike.

Además, volvió a recordar que esa noche fue su regreso a los escenarios luego de seis meses, pues recordemos que su hijo Kai nació hace cinco meses y ella estuvo dando conciertos con el mayor avance de su embarazo posible.

“Pasaron 6 meses y me temblaban las piernas esperando ese momento y tu generosidad y el amor de todas las personas que estaban disfrutando ese momento, me hicieron sentirme de nuevo en casa. G R A C I A S. Cevivo @mikebahia … ya casi de nuevo ahí. Gracias @alvarado_foto por capturar momentos de felicidad” finalizó.