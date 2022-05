“Ese susto es duro”, Felipe Saruma se pronunció tras ataque a Andrea Valdiri

El influenciador Felipe Saruma se pronunció a sus miles de fanáticos sobre el ataque que sufrió su esposa, la bailarina Andrea Valdiri, mientras viajaban en la vía San Onofre.

La famosa pareja estaba disfrutando de unas merecidas vacaciones y en carretera fueron sorprendidos por un impacto de bala, que atravesó el vehículo en el que iban, e impactó con un computador y la ropa en parte de una pierna de la creadora de contenido, que por fortuna salió ilesa.

Si bien, ambos ya se encuentran en su casa en Barranquilla, el productor decidió pronunciarse al respecto tras las masivas especulaciones que han surgido al respecto.

Lo hizo por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de tres millones y medio de seguidores.

“Primero que todo feliz y contento porque llegamos a nuestras casas, porque no nos pasó nada, estamos con Dios y en vista de todo esto que está pasando en las redes sociales, de todas las especulaciones que andan diciendo que fue tal organización o tal otra; nosotros no habíamos salido precisamente por eso, porque hay una investigación detrás de esto y no sabemos quiénes son los responsables y es muy atrevido de nuestra parte y de los medios que salgan a decir o a culpar a cierta organización o a cierta cosa que está pasando en el país.

Yo siento que en este momento cuando pasan este tipo de cosas en Colombia, estos revuelos, hay delincuentes que se aprovechan de eso para saldar la culpa y decir ‘no, eso fue culpa de esto’.

Ya hay una investigación detrás de eso, Andre va a salir a hablar, pero vamos con toda la actitud”, expresó.