Andrea Valdiri explicó lo sucedido tras el atentado que sufrió en vía San Onofre

La influenciadora Andrea Valdiri se pronunció poco después a sus millones de fanáticos sobre el atentado que sufrió en la vía San Onofre.

La bailarina se encontraba disfrutando de unas merecidas vacaciones junto a su esposo, el productor Felipe Saruma y varios de sus allegados en una isla en Coveñas.

Tras disfrutar de unos gratos días en aquel lugar, según dejaron ver a sus seguidores en rede sociales, se dispusieron a viajar nuevamente y en la vía San Onofre fueron víctimas de un atentado.

Recibieron un impacto de bala, el cual atravesó el vehículo en el que iban, un computador que llevaba y parte de la ropa de la barranquillera, pero por fortuna salió ilesa y nadie más se vio afectado, siendo pérdidas solo materiales.

Así lo reportó Saruma, mostrándose totalmente asombrado y Valdiri no tardó en agradecerle a Dios porque no les pasó nada grave.

Tras lo sucedido, la creadora de contenido explicó lo sucedido a sus admiradores, que no ocultaron su angustia tras lo ocurrido.

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde suma más de ocho millones de seguidores, la empresaria los tranquilizó al revelar que ya iban completamente custodiados y sin inconvenientes.

“Amores de mi corazón aquí vamos en carretera después de lo sucedido, vamos escoltados, pero sí les quiero decir algo con todo mi amor y es que cuando ustedes vayan de una ciudad a otra y no vean la caravana militar de los policías, militares por favor no salgan sin ellos, no salgan, de verdad se los estoy diciendo de corazón porque yo quise alcanzar a la caravana y me sucedió esto, iba solita en la carretera para poder llegar donde ellos y nos encontramos con este problemita, gracias a Dios estoy bien. Gracias a la policía y militares por su labor”, expresó.