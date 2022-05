Felipe Saruma se presumió cantándole a Andrea Valdiri

El creador de contenido cucuteño Felipe Saruma y la empresaria barranquillera Andrea Valdiri, Siguen siendo tendencia desde el pasado 16 de abril, cuando consumaron su amor ante los ojos de Dios y reconocieron públicamente que llevaban meses disfrutando de su amor y apoyo, en completa privacidad.

Sin embargo, la confirmación pública y sagrada les permite expresar actualmente su amor, con plena libertad en sus plataformas digitales, donde no paran de derrochar amor son sus constantes planes. Recordemos que ahora, se encuentran disfrutando de sus primeras vacaciones como esposos con todo su equipo de trabajo, en la isla de Cobeñas, donde ya han publicado románticos clips e instantáneas besándose, bailando, riendo y disfrutando del amanecer.

Por si esto fuera poco, el creador de contenido sorprendió en las últimas horas, al mostrarse cantando en sus historias de Instagram para el gran amor de su vida, quien bailaba y sonreía mientras este fraseaba una de las estrofas más icónicas de una famosa canción, que ha cito versionada en diversos géneros: La cita, de Galy Galiano.

como se puede evidenciar en el clip, la cantada de este original bolero, terminó en medio de risas, porque Saruma, en aras de ponerle más fuerza a su interpretación, cayó en la desafinación.

Sus interpretaciones no quedaron ahí, ya que minutos después y muy al estilo de Andrea Valdiri, se mostró cantanto dos fragmentos de amorosas champetas, del cartagenero Mr. Black: Catalina y El Retén.

Así como caminas cocinas, yo me como to'a esa comida Ay, Catalina, el Jean con los tacones combina, por eso es que tú me fascina...no me digas que no, tengo los papeles en regla admite y acepta, dame luz verde, mi vida y hago que te enamores, roja no, no me pares, no me dejes en el retén, que te quiero enamorar