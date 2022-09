Esposo de Cintia Cossio revela imprudente intimidad de ella

La creadora de contenido paisa, Cintia Cossio, y su esposo el también influencer Jhoan López, quienes recientemente se sacaron los trapitos al sol, suelen ser muy explícitos con lo que muestran en sus redes sociales y algo exagerados con las bromas que se hacen mutuamente.

En su cuenta de Instagram con casi tres millones de seguidores, Jhoan suele publicar los videos de las bromas que le hace a su esposa.

Uno de los chistes más recientes, de hecho, tiene que ver con el posible asco que a Jhoan le dan los besos de Cintia, pues simuló que se limpiaba la boca cuando ella lo besaba, algo que molestó mucho a la influenciadora.

¿Cuál es el defecto incómodo de Cintia Cossio que reveló Jhoan?

Ahora se volvió a publicar un video en las redes sociales del hombre que tiene que ver con una intimidad de Cintia, pues aseguró que su esposa, en la mañana de este sábado 24 de septiembre, tenía muy mal aliento, pero esta vez, al parecer, es totalmente en serio.

Toda la situación se dio en medio de una conversación en la que Jhoan les dice a sus fans que su esposa le está preguntando qué es lo que habla con sus amigos de ella. López expresa que casi no hablan mal de ella y Cintia recalcó que no tendría por qué ser así, dando a entender que ella no da razones para que hablen mal de ella.

Él dijo que sí podría ser así porque ella es una persona algo extraña y que sus amigos a veces piensan eso. Ella respondió diciendo que no entiende por qué la catalogan de rara si ella no lo es. Sin embargo, casi como para demostrar que estaba siendo sarcástica, mordió la mano de su pareja dos veces.

Él, y aquí viene el meollo del asunto, se olió la mano, dando a entender que la saliva de su esposa huele mal. Ella se mostró molesta y dijo algunas malas palabras a su esposo, explicando que es un mentiroso, pues, según ella, el que se debería cepillar los dientes es él.

