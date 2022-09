Las primeras imágenes de Khloé Kardashian con su bebé recién nacido

La celebridad y socialité estadounidense Khloé Kardashian está siendo tendencia en redes sociales debido a que se publicaron las primeras imágenes de su segundo bebé que ella decidió tener en gestación subrogada, es decir, por medio de un vientre de alquiler.

También te puede interesar: Mia Khalifa conquista con baile y look para el concierto de Karol G.

Las fotos fueron bastante criticadas, pues fueron tomadas en una camilla de hospital y recordemos que Khloé no tuvo que pasar por ningún tipo de parto, por lo que los comentarios negativos de los internautas no se dieron a esperar, expresando que no estaba bien recrear un proceso que es muchas veces doloroso y hasta traumático por el que ella no pasó.

En el reality de la famosa familia Kardashian se explicó que las fotos en la camilla fueron sacadas de contexto, pero, según muchas personas, las verdaderas razones de las fotos también son reprochables.

Y es que, según el capítulo de la serie en la que muestran el nacimiento del bebé, Khloé esperó a que el bebé naciera para tomarlo en sus brazos y ella no preparó nada, simplemente se sentó en la camilla vacía y le empezó a hablar a una de sus hermanas, quien fue la que tomó las fotos.

Aunque ella no preparó la foto para parecer que acabó de parir, sí la siguieron criticando por el hecho de que haya querido mostrar todo el proceso en la serie y por haber utilizado frases, mientras esperaba la llegada de su hijo, que serían normales en mujeres embarazadas cuando ella no lo estaba.

Además, el capítulo en sí no gira en torno a que Khloé será mamá, sino a que será mamá soltera, por lo que habla en una posición de víctima. Y es que recordemos que al papá de sus hijos se le halló una supuesta infidelidad y se separaron justo cuando ya habían decidido tener su segundo hijo por medio de vientre de alquiler.

“Cuando llegue el bebé será una bendición, pero el proceso de espera… esta mierda apesta […] Porque cuando tienes un niño subrogado, tú no sientes el dolor, no sientes el movimiento del niño. Y lo que te emociona son las conversaciones cotidianas con tu pareja sobre qué pintura escoger para la habitación, elegir los colores, comprar la ropa, comprar los juguetes... No hay pareja con la que hacer eso, así que es como si no estuviera pasando” son algunas de las cosas que dicen las hermanas Kardashian.

No dejes de leer: Actor de ‘Riverdale’ es condenado a cadena perpetua por matar a su mamá.

También te puede interesar leer: El tierno mensaje de cumpleaños de Jorge Rausch a su novia.