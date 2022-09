Cintia Cossio y Jhoan López se sacaron los trapitos al sol

La paraje de creadores de contenido Jhon López y Cintia Cossio se ha consolidado como una de las parejas más activas en redes, queridas y estables de la farándula nacional, por la unión que tienen hace más de 10 años, por el hogar que han contruído junto a su hijo Thiago y por los planes cómicos que constantemente comparten con sus millones de seguidores.

Te puede interesar: Cintia Cossio desafió la censura con prendas en transparencia

Como muestra de ello, está la más reciente dinámica que habilitaron e hicieron pública en su cuenta de Facebook, donde se sacaron "los trapitos al sol" al sincerarse sobre diversos temas que iban encontrando al azar, en una bolsita que tenía dentro múltiples preguntas.

La primera pregunta fue para Jhoan, donde le interrogaron sobre si alguna persona cercana a ellos le había coqueteado alguna vez, a lo que el dijo que no y que era un poco despistado, por lo que si alguien se había atrevido hacerlo, puede ser que el tampoco se haya percatado.

La siguiente pregunta era si realmente Cintia le caía bien a su familia, a lo que quiso ser claro en que según lo que el sabe, su familia le tiene inmenso cariño a su mujer, pero que no sabía si era diferente cuando el no estaba. También se le preguntó sobre la última vez que habló con una exnovia, a lo que respondió que nunca, ya que la única que le había escrito a una de sus ex, había sido Cintia.

No te pierdas: Hermana de Andrea Valdiri le envió reflexivo mensaje a Lowe León

Cintia Cossio confesó lo que no le gusta de Jhoan López

Llegó el turno después para Cintia, quien debía confesar las cosas que no le gustaban mucho de su esposo a nivel personal, a lo que respondió que luego de hablar mucho, le disgusta cuando siente que ya no le pone la misma atención y que de hecho, han tenido varias discusiones por eso.

Tuvo la misma pregunta, pero esta vez, a nivel físico, a lo que ella muy a su estilo quiso bromear con defectos, pero al ponerse seria, reveló que su compañero era perfecto para ella fisicamente y que de verdad le encata, pero que si hay un aspecto no muy importante que no le gusta mucho y son sus orejas puntiaguadas.

Después confesaron como se veían a 10 años, a lo que confirmaron que querían una vida muy tranquila, en el campo, rodeados de animales y hermanitos para Thiago. Luego, Jhoan confesó cuán mentiroso es en la relación del 1 al 10, a lo que el respondió que 2.

Ambos confesaron después qué fue lo que más les enamoró del otro. Cintia por su parte, dijo que amaba que su pareja fuera tan serio y excéptico con la mayoría de personas. Culminaron confesando cuánta química tenían en la intimidad, con la que dejaron sorprendidos a más de uno.

Puede ser de tu interés: ¿Volvieron? La prueba que confirmaría que Anuel y Karol G están juntos