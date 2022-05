Epa Colombia reveló si vive con su novia, si planean tener hijos y más

La empresaria Epa Colombia despejó varios interrogantes a sus fanáticos sobre su noviazgo con Karol Samantha, entre otros temas.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de cinco millones de seguidores, la joven activó la herramienta de preguntas y allí la cuestionaron sobre varias cosas.

Entre ellas, sobre si vive con su actual pareja, si planea tener hijos con ella, entre otros detalles.

“No, todavía no, tenemos que conocernos más, quiero que salgamos como un año y yo decirle que ya estoy preparada. Mientras tanto, pues que me visite” , confesó.

En cuando cómo ve su futuro con su novia, destacó lo mucho que han parado las críticas por su nuevo romance.

También le preguntaron sobre cómo se conoció con ella y confirmó que estudiaban juntas.

“Yo la conocí en el colegio, nosotras éramos mejores amigas, entre nosotras siempre había algo, pero ella no decía y yo tampoco. Además, yo era súper grosera, a mí me encantaron sus ojos, pero después les cuento bien el chisme” , puntualizó.

Asimismo, la interrogaron sobre su antiguo apartamento, desde donde estaba contestando las preguntas y recalcó que ya no iba a volver allí, donde vivió con su expareja, la futbolista Diana Celis.

“Muchos aprendizajes, no quisiera volver aquí, quiero soltar mi pasado, avanzar y seguir adelante y saber que me volví una mujer súper exitosa” , mencionó.

Tras esto, la cuestionaron sobre su nueva casa, la cual presumió hace poco, comentando que estaba muy feliz de vivir en su nueva propiedad.

Por otra parte, la interrogaron sobre qué opinaba sobre el video en el que su colega ‘la Liendra’ se disfrazó de ella y la imitó, confesando que le había gustado.

“Independientemente de que la Liendra lo tenga pequeño, me encantó porque me imitó bien. La Liendra la da, a mí me cae bien la Liendra, solo que él es de esos hombres que hablan tanto y a la hora del té…. jajajjaja”, dijo.